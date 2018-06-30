Кунгурский "Водоканал" проверят из-за сообщений о "плате за дождь"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. "Водоканал" города Кунгур в Пермском крае проверят после сообщений о том, что организация взимает с потребителей плату за сточные воды, в том числе дождевые. О том, что с местных жителей начали брать "плату за дождь", написало местное издание "Искра".

На ежемесячный сбор в размере семи рублей пожаловалась жительница одного из домов. "Мы спросили в УК "Наш дом", которая нас обслуживает, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату", — рассказала женщина, отметив, что на самом деле вода стекает не в канализацию, а во двор.

В городском "Водоканале" заявили, что сбор законен и взимается на основании приказа Региональной службы по тарифам.

"Сточные воды в канализационной системе — это и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы, и последствия аварий во внутридомовых сетях", — отметили в организации.

"Водоканал" проверят

В правительстве Пермского края заявили, что инспекция государственного жилищного надзора и региональная служба по тарифам проверят водоканал Кунгура.

"Дождевая вода никогда не входила в ОДН (общедомовые нужды. — Прим. ред.)", — сказал советник заместителя председателя правительства региона Андрей Красников.

По его словам, в ОДН за сточные воды входит плата не за дождь, а за канализацию. Причиной неправильной интерпретации услуги стала некомпетентность сотрудников кунгурского "Водоканала".

"В данной организации работают абсолютно некомпетентные люди, которые не могут нормально объяснить собственникам, за что они взимают платежи. Нам непонятно, как работник, заявивший, что это платежи за дождь, оказался на своей должности и что он делает в сфере ЖКХ. Мы будем с этим разбираться", — добавил Красников.

Плата за общедомовые нужды по водоотведению в Пермском крае производится на основании приказа региональной службы по тарифам, вступившего в силу с 12 февраля. Документ утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему. При этом плата за услугу взимается с жителей в течение года.

"Нужно разбираться"

Проблема подтопления улиц и домов в Кунгуре Пермского края существует десятилетиями, отметил член Совфеда от Пермского края Андрей Климов.

"Здесь высокий уровень грунтовых вод и во время дождей общая ливневая канализация не справляется", — сказал он РИА Новости.

По словам депутата, есть вопросы и по обязательной очистке коллекторов в частном секторе.

"Проблема эта действительно существует, решение о взимании с граждан платы за сточные воды нужно проанализировать, с ним нужно разбираться. Однако непростая ситуация в Кунгуре — это не повод перекладывать груз ответственности на жителей со стороны местных властей", — уверен парламентарий.

Он также напомнил, что недавно в Пермском кране прошел ураган с обильными осадками, что также могло негативно сказаться на ситуации с подтоплением города.

Рост тарифов

С 1 июля россиян ожидает очередное ежегодное повышение коммунальных тарифов. Среднее по стране изменение размера платы не превысит четырех процентов, хотя по субъектам рост будет разным.

Главы регионов устанавливают максимальные индексы непосредственно по муниципальным образованиям. В различных муниципальных образованиях могут быть разные проценты роста, как больше среднего по России, так и меньше. Как отметили в Федеральной антимонопольной службе, главное, чтобы значения индексов по муниципальным образованиям в совокупности не выходили за значения, установленные правительством для конкретного региона.

Тарифы на коммунальные услуги — электро- и газоснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию — регулярно повышают с 2012 года.

Наибольший рост коммунальных тарифов ждет Санкт-Петербург и Якутию — 6%; Кемеровскую область и Башкирию — 5,9%; Москву, Кировскую и Новгородскую области — 5,5%. Самый низкий прирост ожидается в Северной Осетии и Новосибирской области — 3%.

Тариф на жилищные услуги также меняется раз в год, но это может произойти как с 1 января, так и с 1 июля — в зависимости от решения УК или муниципалитета.

Кроме того, с конца мая начала действовать новая, более информативная форма платежного документа.

Теперь ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирных домах, из платы за коммунальные услуги перенесены в плату за содержание. Отдельно прописаны сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ, размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента, и размер долга.

Также в квитанции обязательно должны содержаться сведения об идентификаторе платежного документа и едином лицевом счете, которые отражены в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.