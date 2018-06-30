В Минтрансе пообещали подумать о введении "черных списков" дебоширов на ж/д

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Введение "черных списков" пассажиров в авиации оправдано, а возможность их применения в поездах еще надо оценить, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Мы видим, что сегодня такого рода мера (введение так называемых "черных списков" – ред.) начинает применяться на воздушном транспорте. Мы считаем, что она абсолютно оправдана. Ограничения в перемещении по территории РФ — это очень жесткая мера, и железнодорожный транспорт в данном случае дает возможность тем, кто попал в "черные списки" авиадебоширов, хоть как-то перемещаться по стране. Поэтому надо подходить к этому взвешенно", — сказал Дитрих.

При этом, по его словам, необходимо разработать меры, побуждающие человека вести себя адекватно и не нарушать права окружающих. "Должны ли это быть "черные списки" или какие-то другие меры — мы обсуждаем сейчас с РЖД. Они не должны нарушать права наших граждан, но одновременно оградить тех, на кого может повлиять поведение дебоширов", — подчеркнул министр.

Российские авиакомпании с 4 июня получили возможность составлять "черные списки" дебоширов и отказывать им в перевозке на один год. Основанием для внесения в "черный список" являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна (ч.6 ст.11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях); хулиганство на борту (ст.213 Уголовного кодекса РФ); действия, угрожающие безопасной эксплуатации самолета (ст.267.1 Уголовного кодекса РФ).