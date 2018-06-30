В Совфеде прокомментировали ситуацию с платежами за сточные воды в Кунгуре

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Проблема подтопления улиц и домов в Кунгуре Пермского края существует десятилетиями, однако это не повод для местных властей перекладывать груз ответственности на жителей, считает член Совфеда от Пермского края Андрей Климов.

Ранее СМИ сообщили, что жители Кунгура в платежных документах ЖКХ увидели еще одну графу — плату за сточные воды.

"Проблема Кунгура не такая простая, дома и улицы города десятилетиями подтапливаются из-за осадков. Здесь высокий уровень грунтовых вод и во время дождей общая ливневая канализация не справляется", — заявил Климов РИА Новости.

По его словам, есть вопросы и по обязательной очистке коллекторов в частном секторе.

"Проблема эта действительно существует, решение о взимании с граждан платы за сточные воды нужно проанализировать, с ним нужно разбираться. Однако непростая ситуация в Кунгуре — это не повод перекладывать груз ответственности на жителей со стороны местных властей", — уверен парламентарий.

Он также напомнил, что недавно в Пермском кране прошел ураган с обильными осадками, что также могло негативно сказаться на ситуации с подтоплением города.

Начальник отдела по работе с населением предприятия "Водоканал" города Кунгур Пермского края сообщила в пятницу, что новая строчка "ОДН за сточные воды", появившаяся в квитанциях по оплате услуг ЖКХ с мая, — не что иное, как "дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы". Счета с дополнительной услугой стоимостью 7 рублей в месяц для каждого потребителя были выставлены всем обслуживающим организациям и ТСЖ Кунгура.

Позже представители властей региона сообщили РИА Новости, что в перечень общедомовых нужд (ОДН) входит плата не за дождь, а за канализацию, а причиной неправильной интерпретации услуги стала некомпетентность сотрудников кунгурского водоканала.