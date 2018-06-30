ВДНХ и парк "Останкино" в Москве закроют в субботу из-за непогоды

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Территорию ВДНХ и парка "Останкино" закроют в субботу с 15.00 из-за ожидаемых дождя и грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ВДНХ.

Ранее Гидрометцентр России продлил на субботу, 30 июня, в Москве и области "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы.

"Тридцатого июня с 15.00 в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями территория ВДНХ будет закрыта, включая парк "Останкино", — говорится в сообщении.

Также пресс-служба предупреждает, что все запланированные мероприятия отменены. Купленные на 30 июня билеты будут компенсированы.

Ранее представитель регионального главка МЧС РФ сообщил РИА Новости, что спасатели рекомендуют жителям и гостям региона при плохой погоде оставаться дома, закрыв при этом все форточки и окна. Необходимо также отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон, — туалеты, коридоры и встроенные шкафы.

Если сильный ветер застанет на улице, следует немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Нельзя прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и под деревьями. Надо также держаться подальше от старых и одиночно стоящих деревьев.