Медики рассказали о состоянии попавшей в ДТП в Москве омбудсмена

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Состояние уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой после ДТП улучшилось и характеризуется как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в НИИ им. Склифосовского.

Ранее сообщалось, что Потяева повредила позвоночник в результате ДТП, произошедшего в Москве 27 июня на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской, ранее состояние омбудсмена оценивалось как средней степени тяжести.

"Состояние удовлетворительное, температура вечером 36,5, утром 36,8", — сообщили РИА Новости в медучреждении в субботу.