МЧС предупредило о грозе, граде и сильном ветре в Москве

Девушка у окна во время дождя. Архивное фото

Девушка у окна во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Спасатели предупреждает о грозе с дождем и градом, а также шквалистом ветре, которые обрушатся на Москву в субботу и воскресенье, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Ранее Гидрометцентр России продлил на субботу, 30 июня, в Москве и области "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 30.06 до конца суток 01.07… в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы при плохой погоде оставаться дома, закрыв при этом все форточки и окна. Необходимо также отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон, — туалеты, коридоры и встроенные шкафы.

Если сильный ветер застанет на улице, следует немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Нельзя прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и под деревьями. Надо также держаться подальше от старых и одиночно стоящих деревьев.