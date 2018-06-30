"Увидел страшное диво". Почему никто не смог найти Тунгусский метеорит

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Сто десять лет назад в районе реки Подкаменная Тунгуска упал метеорит. Это считается одной из главных загадок ХХ века, ведь экспедициям так и не удалось отыскать хотя бы крошечный фрагмент гипотетического небесного тела. В результате возникло множество альтернативных версий "тунгусского феномена" — от взрыва облака метана до столкновения с Землей миниатюрной черной дыры.

Второе солнце

Впрочем, если бы сейчас метеорит нашли, он не стал бы самым дорогим "небесным камнем". Хотя некоторые стоят дороже алмазов — за грамм коллекционеры готовы отдать тысячу долларов. Как искали Тунгусский метеорит, кто сейчас продает и покупает "осколки звезд" — в материале РИА Новости.

Тридцатого июня 1908 года около семи часов утра на небе в районе реки Подкаменная Тунгуска (Эвенкийский район Красноярского края) возник огромный огненный шар. Следом раздался мощный взрыв, воздушная волна от которого обогнула Землю и была зарегистрирована метеорологическими обсерваториями мира. На территории до двух тысяч гектаров были повалены деревья, немногочисленные проживающие в тех местах эвенки увидели, как в их домах и чумах падает утварь, взрывная волна сбила с ног животных. Братья Чучанчи и Чекарен, чей чум находился в тридцати километрах от эпицентра взрыва, потом рассказывали советским ученым: "Подумали, будто на небосводе появилось второе солнце".

"Вдруг меня кто-то толкнул, да так сильно, что я ударился головой о чумовый шест и упал на горячие угли в очаге, — вспоминал Чучанчи. — Мы с Чекареном вылезли из чума, как вдруг стала дергаться и качаться земля, сильный ветер ударил в наш чум и повалил его. Меня крепко придавило шестами. Тут я увидел страшное диво: лесины падают, хвоя на них горит, дым кругом, глазам больно, а телу жарко. Так, что сгореть можно…"

Еще несколько дней после этого в городах Северного полушария наблюдалось странное атмосферное явление — в вечернее время небо озаряло сияние, а ночью было светло, как днем. В Англии после полуночи даже могли читать газеты, не включая электричество.

Несмотря на масштаб произошедшего, первая экспедиция в район Подкаменной Тунгуски была организована только спустя 19 лет — в 1927 году. Руководил ею ученый-минералог Леонид Кулик. На предполагаемом месте падения он увидел деревья, с которых содрало кору и ветки, — они стояли голые, будто телеграфные столбы. Рядом было озеро. Несколько месяцев ученый провел в тайге, но так и не нашел даже крошечного осколка метеорита. В последующем Кулик еще несколько раз с экспедициями возвращался в район Подкаменной Тунгуски. Он пробовал откачивать воду из озера, полагая, что метеорит утонул, привозил с собой насосы для осушения болот. Но всякий раз экспедиция заканчивалась неудачей — ни одного фрагмента космического тела исследователю обнаружить не удалось.

Метеориты-призраки

Не нашли их и последующие экспедиции, которые с периодичностью в несколько лет отправлялись в эти дикие места. Это породило множество альтернативных теорий: например, что тунгусский взрыв вызван гигантской шаровой молнией, что в этом месте с земной поверхностью столкнулась миниатюрная черная дыра. Также выдвигалось предположение, что тунгусское тело было кометой, которая состояла из космической пыли и льда и растаяла при входе в атмосферу.

Но большинство ученых считают, что метеорит до сих пор лежит где-то в Сибири: просто Леонид Кулик, а затем и другие ученые, шедшие его маршрутом, не смогли рассчитать траекторию падения небесного тела. И искали его совсем не в том месте.

"Многие думают, что Тунгусский метеорит должен быть гигантским, раз его падение привело к таким разрушениям. На самом же деле, скорее всего, этот болид представлял собой целый рой астероидных осколков, каждый из которых был не больше метра в диаметре, — объяснил РИА Новости президент Русского общества любителей метеоритики Дмитрий Казаков. — Найти такой объект в непроходимой тайге чрезвычайно сложно. К тому же Леонид Кулик мог неправильно построить картину падения, так как было очень мало свидетельских показаний. Обнаружил он в тайге не место приземления осколков, а лишь последствия столкновения ударной воздушной волны с землей".

Чтобы наглядно представить этот процесс, достаточно кинуть в воду булыжник. Круги на воде расходятся на несколько метров от того места, куда упал камень. Точно так же происходит и с метеоритом, только взрывная волна расходится на десятки километров. Например, осколки Челябинского метеорита упали в пятидесяти километрах от города, но у жителей Челябинска в домах ударной волной выбило стекла.

© Фото : из личного архива Евгений Захарчука Охотник за метеоритами Евгений Захарчук © Фото : из личного архива Евгений Захарчука Охотник за метеоритами Евгений Захарчук

Найти Тунгусский метеорит можно, считает Казаков. Только на организацию такой экспедиции нужно потратить громадные деньги — порядка миллиона долларов. И провести в тайге "охотникам за метеоритами" придется не меньше года. Относительно недавно в район реки Подкаменная Тунгуска наведывалась итальянская экспедиция. Участники вооружились спутниковыми снимками местности, с помощью компьютерной программы вычислили вероятный путь расхождения баллистической волны. Несколько недель они прочесывали тайгу, но тоже ничего не нашли.

"За 0,068 грамма ценитель заплатил 154 доллара"

Тунгусский метеорит, кстати, не единственный из бесследно исчезнувших. Упавший в ночь с 24 на 25 сентября 2002 года в Иркутской области Витимский болид наделал много шума: толчок, будто от землетрясения, ощутили жители населенных пунктов на площади около 20 тысяч квадратных километров. И хотя была известна даже примерная точка падения болида, ни один из его фрагментов не обнаружили.

Но даже если бы упавший 110 лет назад метеорит нашли, он бы не стал самым дорогим. "Цена на коллекционном рынке зависит от количества вещества и от его типа, — объясняет Казаков. — Чаще всего к нам прилетают каменные метеориты — хондриты. Цена на них невысока — небольшой можно приобрести за несколько сотен рублей".

Железные и железно-каменные метеориты ценятся чуть больше. Но самые дорогие у коллекционеров — ахондриты, осколки астероида Веста. Их чрезвычайно мало, на них приходится 0,1 процента всего упавшего на Землю метеоритного вещества. Потому и цена на них на коллекционном рынке доходит до ста долларов за грамм.

"Тунгусский метеорит многие хотели бы получить себе в коллекцию. Спрос сильно повышает стоимость. И все же если его найдут и окажется, что это обычный каменный метеорит, цена на него будет не самой высокой", — предполагает Казаков.

Один из самых дорогих экземпляров, находящихся сейчас в частных коллекциях, — редкий метеорит марсианского происхождения "Черная красавица" (Black Beauty). Нашел его в Ливийской пустыне марокканский бедуин. К слову, кочевое население этой страны давно смекнуло, что искать метеориты достаточно выгодно. Они целыми семьями лазают по барханам под палящими лучами солнца, пытаясь отыскать "небесные камни".

"Ливийская пустыня — настоящий Клондайк для "охотников". Там очень мало природных камней, поэтому почти каждый найденный осколок с большой вероятностью будет метеоритом, — разъясняет Дмитрий Казаков. — Туда едут энтузиасты со всего мира, в том числе и из России. Но конкурировать с местным населением, которое занимается поисками с 1998 года, сложно".

Правда, нашедший "Черную красавицу" бедуин так и не понял, какое сокровище было у него в руках. Метеорит он продал известному коллекционеру из Америки Джею Пиатеку. Тот отправил камень на изучение в НАСА, где пришли к выводу, что болид представляет собой образец очень редкой, не изученной ранее марсианской породы. Не так давно на аукционе eBay продали песчинку от "Черной красавицы". За 0,068 грамма ценитель заплатил 154 доллара.

© Фото : Евгений Захарчук Бедуины ищут метеориты в марокканской пустыне © Фото : Евгений Захарчук Бедуины ищут метеориты в марокканской пустыне

"Часто "охотники" приезжают с пустыми руками"

В России за метеоритами профессионально "охотятся" десятки энтузиастов, но, скажем, болид Кольцово обнаружил житель Калужской области Сергей Мурашов, совсем не "охотник". Он собирал камни в поле, чтобы выложить ими альпийскую горку на приусадебном участке, когда обратил внимание на странный валун.

"А вообще, ежедневно к нам в Русское общество любителей метеоритики приходит по десять заявок с просьбой провести экспертизу найденного фрагмента. Это почти четыре тысячи в год. И только один, максимум два из этих тысяч валунов имеют космическое происхождение", — уточняет Казаков.

Вопреки расхожему мнению, миллионером после продажи части болида житель Калужской области не стал. "Не нужно думать, что поиск метеоритов — очень прибыльное дело, — разочаровывает Дмитрий Казаков. — Да, иногда может повезти, и ты найдешь камень, который потом продашь за 100-200 тысяч рублей. Но часто "охотники" приезжают из экспедиций с пустыми руками. Так что эти люди — настоящие энтузиасты, влюбленные в свое дело".

Один из последних болидов прилетел к нам всего неделю назад. Он упал 21 июня на поле между городами Ефремов и Елец Тульской области. Там уже работают несколько команд "охотников". Вместе с ними ищут небесные камни и жители окрестных деревень. Не ради наживы. Многие верят, что найти метеорит — большая удача.