Владельцев московских кафе попросили закрыть летние веранды из-за непогоды

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Департамент торговли и услуг Москвы призывает столичные кафе и рестораны сократить использование летних веранд 30 июня из-за ожидаемых дождя и грозы.

"В связи предупреждением Гидрометцентра России о том, что в столице 30 июня ожидается сильный ветер, дождь, а некоторых районах возможна гроза, просим Вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд", — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Также руководителей заведений просят укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты.