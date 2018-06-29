В Москве меняется режим работы станции метро "Багратионовская"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Поезда на станции Московского метро "Багратионовская" со 2 июля не будут совершать посадку и высадку пассажиров в первый вагон при следовании в центр и в последний вагон при следовании из центра, сообщает ГУП "Московской метрополитен".

Поясняется, что режим работы станции метро "Багратионовская" изменится со 2 июля для ремонта платформы.

"Поезда, следующие в центр, не будут открывать двери первого вагона для посадки и высадки пассажиров. Поезда, следующие из центра, не будут открывать двери последнего вагона для посадки и высадки пассажиров", — говорится в сообщении.

Добавляется, что инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на станциях "Багратионовская" и "Фили". Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Ранее в метро сообщили, что движение между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет приостановлено 30 июня и 1 июля из-за технических работ, в эти же дни для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". На время закрытия будут запущены компенсационные автобусы.