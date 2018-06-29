Московский зоопарк закроют из-за непогоды

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Московский зоопарк будет закрыт для посещения с 15.00 часов 30 июня из-за ожидаемых дождя и грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр России продлил на субботу, 30 июня, в Москве и области "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы.

"По прогнозу метеорологов, ожидается дождь, местами сильный, гроза, количество осадков 8-35 миллиметров, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду. Чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации и минимизировать риск для жизни и здоровья населения, было принято решение закрыть Московский зоопарк для посещения с 15:00", — говорится на сайте зоопарка.

Уточняется, что с 7:30 до 15:00 зоопарк будет работать в штатном режиме.

"Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание. Безопасность и благополучие гостей зоопарка – наша приоритетная задача", — добавляется в сообщении.