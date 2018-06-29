Госдума на следующей неделе обсудит проект о любительской рыбалке

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Госдума на следующей неделе может вернуться к обсуждению законопроекта о любительском рыболовстве — документ будет рассматриваться на комитете нижней палаты парламента, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"Но мы считаем, что принятие этого закона позволит более четко и правильно регулировать все эти направления", — подчеркнул глава ведомства. Он также отметил, что в настоящий момент для всех рыбохозяйственных бассейнов установлены нормы суточного вылова для любительской рыбалки.
"Важно отметить, что по каждому региону она согласована с губернаторами или руководителями субъектов. Все те нормы обсуждались публично, обсуждались с рыбаками-любителями, и в рамках этого они были установлены", — добавил Шестаков.
Законопроект также запрещает электроудочки, ограничивает продажу сетей. Для сохранения и рационального использования водных биоресурсов и среды их обитания документ вводит понятие суточной нормы вылова — объема вида водного биоресурса, разрешенного к вылову человеком в течение календарного дня. С тех пор законопроект, вызвавший широкий общественный резонанс, находится на доработке.