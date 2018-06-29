В Москве из-за закрытия участка метро запустят выделенные полосы

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице в Москве будут работать в предстоящие выходные для обеспечения приоритета движения компенсационных автобусов, организованных из-за временного закрытия участка Филевской линии метро, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.

Ранее в метро сообщили, что движение между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет приостановлено 30 июня и 1 июля из-за технических работ, в эти же дни для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". На время закрытия будут запущены компенсационные автобусы.

"В связи с временным закрытием участка Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" работают компенсационные автобусы маршрута "КМ1" и "КМ2". Для организации приоритета передвижения общественного транспорта выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице будут работать в выходные дни 30 июня и 1 июля", — говорится в сообщении.

В ведомстве также попросили автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта.