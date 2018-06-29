Московский зоопарк в июле будет работать до 21.00

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Московский зоопарк в июле продолжит акцию "В зоопарк перед сном", весь месяц зоосад будет работать до 21.00, сообщается на сайте столичного зоопарка в пятницу.

"С 1 по 31 июля зоопарк будет работать ежедневно с 07.30 до 21.00. Кассы будут работать с 07.30 до 20.00, вход посетителей на территорию будет осуществляться также до 20.00. Кроме того, люди, пришедшие в зоопарк после 19.00, смогут приобрести билет по специальной цене в 300 рублей", — говорится в сообщении.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, акция пользуется большой популярностью у посетителей. "Летом это особенно актуально, поскольку к семи часам жара спадает, на улице становится хорошо и свежо. Не только люди, но и животные наслаждаются вечерней прохладой: многие наши обитатели наиболее активны именно в вечерние часы, когда солнце перестает печь. Это, прежде всего, кошачьи – амурские тигры, азиатские львы, пума, снежный барс и другие чувствуют себя вечером как нельзя лучше", — рассказала она.

Отмечается, что благодаря акции "В зоопарк перед сном" москвичи и гости столицы получили возможность понаблюдать за некоторыми наиболее скрытными обитателями зоопарка, например манулом, а также увидеть, как животные готовятся ко сну, послушать птичье многоголосие и полюбоваться на закат над Большим прудом. Кроме того, в период проведения акции каждый вторник и четверг с 20.00 до 21.00 в зоопарке будут проходить экскурсии из цикла "Летний вечер в зоопарке".