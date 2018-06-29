РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

За два часа мексиканский "День мертвых" в Москве посетили 5 тысяч человек

04321
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУчастники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в МосквеУчастники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. За первые два часа мексиканский фестиваль "День мертвых" в Москве посетили более 5 тысяч человек, заявил журналистам глава Национального дома болельщиков Мексики Хавьер Руиз Галиндо.

Две Катрины на карнавале. Архивное фото
© Фото : Елена Карьгина
Мексиканский карнавал "День мертвых" пройдет в Гостином дворе

В пятницу в столичном Гостином дворе проходит карнавал "День мертвых", организованный Национальным домом болельщиков Мексики. В мексиканской традиции День мертвых отмечается в конце ноября. Согласно верованиям мексиканских индейцев, смерть считалась светлым началом, поэтому в День мертвых принято шуметь и веселиться. Считается, что в этот день души усопших на время возвращаются на землю, чтобы навестить родных. В мексиканской традиции калавела Катрина (череп женщины) является одним из главных атрибутов праздничных шествий. Катрина — скелет в женской одежде, украшенной цветами и красками. Считается, что она стала воплощением богини смерти Миктлансиуатль в мифологии ацтеков.

"Думаю, что мы попадем с этой историей в Книгу рекордов Гиннеса, потому что нас посетили более пяти тысяч человек", — сказал Галиндо.

"Еще утром мы думали, что начнем здесь в помещении, а затем проведем парад на Красной площади, но духи Катрины изменили наши планы и переместили наше празднование сюда, в дом Мексики", — добавил он.

Сейчас в Гостином дворе со сцены звучат традиционные мексиканские мелодии, гости продолжают прибывать. Большую часть из них составляют российские граждане и совсем мало среди них болельщиков, приехавших из Мексики. Здесь же все желающие могут нанести на лицо грим, чтобы стать на время похожими на мексиканскую богиню смерти. Для пришедших готовят традиционные для такого дня мексиканские блюда.

"В общем, мы отдаем дань уважения усопшим, придерживаясь этого обычая. Мы помним о них, какими они были при жизни, чему учили нас, что дали нам", — рассказал РИА Новости болельщик из Мексики Андрес.

Мексиканский карнавал "День мертвых" в Москве
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГлавный символ торжества, которое в Мексике проходит в начале ноября – череп Катрина.Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Главный символ торжества, которое в Мексике проходит в начале ноября – череп Катрина.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЭта традиция восходит к верованиям индейцев, по представлениям которых смерть была светлым началом.Участница карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Эта традиция восходит к верованиям индейцев, по представлениям которых смерть была светлым началом.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкДавние предки современных мексиканцев приносили жертвы богине Миктлансиуатль. Катрина считается ее современным "воплощением".Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Давние предки современных мексиканцев приносили жертвы богине Миктлансиуатль. Катрина считается ее современным "воплощением".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ День смерти у мексиканцев принято веселиться и устраивать карнавалы.Участник карнавального шествия, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В День смерти у мексиканцев принято веселиться и устраивать карнавалы.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФигурки скелетов в женской одежде мексиканцы украшают цветами и красками.Участник карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Фигурки скелетов в женской одежде мексиканцы украшают цветами и красками.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСчитается, что в День мертвых души умерших вновь посещают землю, чтобы встретиться с родными.Участник карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Считается, что в День мертвых души умерших вновь посещают землю, чтобы встретиться с родными.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПраздничный карнавал можно посетить в пятницу на территории Гостиного двора в Москве.Участники карнавального шествия, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Праздничный карнавал можно посетить в пятницу на территории Гостиного двора в Москве.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСреди посетителей много поклонников мексиканской национальной команды и просто интересующихся латиноамериканской культурой.Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Среди посетителей много поклонников мексиканской национальной команды и просто интересующихся латиноамериканской культурой.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМногие пришли в красочных костюмах и с разрисованными лицами.Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Многие пришли в красочных костюмах и с разрисованными лицами.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБлагодаря карнавалу россияне смогут почувствовать атмосферу традиционного мексиканского праздника и ближе познакомиться с культурой этой страны.Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Благодаря карнавалу россияне смогут почувствовать атмосферу традиционного мексиканского праздника и ближе познакомиться с культурой этой страны.
/

По словам мексиканца, у него на родине в День мертвых в каждой семье принято сооружать алтарь с фотографиями усопших. "Мы кладем на него ту еду, которую любил усопший. Мой дядя, например, любил текилу, так что я ставлю немного текилы на алтарь для него", — говорит он, поправляя сомбреро.

Многие кладут на алтарь хлеб, кукурузные лепешки, продолжает болельщик. "Но вы можете, например, поставить гитару, если умерший любил музыку", — рассказал он.

Рассуждая о предстоящем футбольном матче с Бразилией, Андрес сказал, что не сомневается в победе Мексики. "Я думаю, что мы можем победить легко бразильцев, если команда будет сфокусирована и не будет слишком самоуверенной", — отметил он.

Рядом со сценой, вокруг которой веселятся и танцуют женщины в цветастых одеждах с разукрашенными лицами, расположен ряд стендов с традиционными мексиканскими украшениями. В том числе здесь можно увидеть изделия из бисера народа уичоли. "Здесь представлены изделия из бисера и вышивка. Вы видите здесь разноцветные черепа. Это самое распространенное изделие у нас", — поделился продавец.

Комментировать
Общество
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
30 июня 17:00
-
Франция
-
Аргентина
30 июня 21:00
-
Уругвай
-
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Чемпионат мира по футболу 2018
30 июня 17:00
-
Франция
-
Аргентина
30 июня 21:00
-
Уругвай
-
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена