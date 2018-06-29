За два часа мексиканский "День мертвых" в Москве посетили 5 тысяч человек

Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве

Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. За первые два часа мексиканский фестиваль "День мертвых" в Москве посетили более 5 тысяч человек, заявил журналистам глава Национального дома болельщиков Мексики Хавьер Руиз Галиндо.

В пятницу в столичном Гостином дворе проходит карнавал "День мертвых", организованный Национальным домом болельщиков Мексики. В мексиканской традиции День мертвых отмечается в конце ноября. Согласно верованиям мексиканских индейцев, смерть считалась светлым началом, поэтому в День мертвых принято шуметь и веселиться. Считается, что в этот день души усопших на время возвращаются на землю, чтобы навестить родных. В мексиканской традиции калавела Катрина (череп женщины) является одним из главных атрибутов праздничных шествий. Катрина — скелет в женской одежде, украшенной цветами и красками. Считается, что она стала воплощением богини смерти Миктлансиуатль в мифологии ацтеков.

"Думаю, что мы попадем с этой историей в Книгу рекордов Гиннеса, потому что нас посетили более пяти тысяч человек", — сказал Галиндо.

"Еще утром мы думали, что начнем здесь в помещении, а затем проведем парад на Красной площади, но духи Катрины изменили наши планы и переместили наше празднование сюда, в дом Мексики", — добавил он.

Сейчас в Гостином дворе со сцены звучат традиционные мексиканские мелодии, гости продолжают прибывать. Большую часть из них составляют российские граждане и совсем мало среди них болельщиков, приехавших из Мексики. Здесь же все желающие могут нанести на лицо грим, чтобы стать на время похожими на мексиканскую богиню смерти. Для пришедших готовят традиционные для такого дня мексиканские блюда.

"В общем, мы отдаем дань уважения усопшим, придерживаясь этого обычая. Мы помним о них, какими они были при жизни, чему учили нас, что дали нам", — рассказал РИА Новости болельщик из Мексики Андрес.

По словам мексиканца, у него на родине в День мертвых в каждой семье принято сооружать алтарь с фотографиями усопших. "Мы кладем на него ту еду, которую любил усопший. Мой дядя, например, любил текилу, так что я ставлю немного текилы на алтарь для него", — говорит он, поправляя сомбреро.

Многие кладут на алтарь хлеб, кукурузные лепешки, продолжает болельщик. "Но вы можете, например, поставить гитару, если умерший любил музыку", — рассказал он.

Рассуждая о предстоящем футбольном матче с Бразилией, Андрес сказал, что не сомневается в победе Мексики. "Я думаю, что мы можем победить легко бразильцев, если команда будет сфокусирована и не будет слишком самоуверенной", — отметил он.

Рядом со сценой, вокруг которой веселятся и танцуют женщины в цветастых одеждах с разукрашенными лицами, расположен ряд стендов с традиционными мексиканскими украшениями. В том числе здесь можно увидеть изделия из бисера народа уичоли. "Здесь представлены изделия из бисера и вышивка. Вы видите здесь разноцветные черепа. Это самое распространенное изделие у нас", — поделился продавец.