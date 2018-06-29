Крымчане рассказали, в какой стране им живется лучше

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Жители Севастополя рассказали журналистам издания "Украина.ру", в составе какого государства им живется лучше.

Большинство горожан ответили, что полуостров "стал возрождаться" только после референдума 2014 года.

"Когда квартиру долго не убирают, она приобретает очень неприглядный вид. Вот это было при Украине. <…> Сейчас город приводят в порядок", — считает одна из жительниц Севастополя.

По словам крымчан, им даже "не хочется вспоминать о жизни в составе Украины".

"Для меня при Украине было хуже. Однозначно. Тогда мы были в оккупации, скажем так. Даже наши дети не могли нормально в вузы поступить из-за украинского языка. Все было захламлено", — заявила одна из опрошенных. Женщина также отметила, что "Севастополь всю жизнь был российским".

По мнению жителей города, после вхождения в состав России полуостров "изменился к лучшему".

Тем не менее крымчане выделили и некоторые проблемы. По их словам, цены на полуострове могли бы быть ниже.

Крым стал российским регионом после проведенного в 2014 году референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.