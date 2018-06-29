В АМПП рассказали о работе новых камер фиксации нарушений в пробке

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Работа камер фотовидеофиксации "Стрит Фалькон", которые фиксируют нарушения правил стоянки и остановки на дорогах Москвы, не касается автомобилистов, стоящих в пробке, так как все материалы проверяются вручную, сообщили РИА Новости в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
"Работа камер не касается тех автомобилистов, кто не нарушает правила дорожного движения или попал в пробку – для них движение только улучшится. Кроме того, все фотоматериалы проверяют вручную специалисты перед вынесением штрафа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что камеры были установлены на участках, по которым получено наибольшее количество обращений, где часто нарушают правила дорожного движения таксисты или горожане бросают машины, мешая проезду других автомобилистов. "Все адреса согласованы с УГИБДД по Москве – без их согласия ни одна камера в городе не устанавливается. Все адреса при необходимости передаются во все навигационные системы города", — добавили в ведомстве.