МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компенсационные автобусные маршруты запустят на время закрытия в московском метрополитене участка Филевской линии, сообщили в пресс-службе Мосгортранса в пятницу.

Ранее в метро сообщили, что движение между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет приостановлено 30 июня и 1 июля из-за технических работ, в эти же дни для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

"Для горожан организуют два специальных бесплатных маршрута: КМ1 и КМ2. На линии будут работать более 40 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости. Автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" – они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили", — рассказали в пресс-службе.

Компенсационные маршруты будут работать с 05.00 утра до 02.00 ночи с интервалами не более 2 минут.