Мексиканский карнавал "День мертвых" пройдет в Гостином дворе

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Карнавал "День мертвых", организованный национальным Домом болельщиков Мексики, пройдет в пятницу только на территории Гостиного двора, хотя ранее предполагалось, что он завершится у парка ФИФА на Красной площади.

"Изначально планировалось представление на площадке парка футбола ФИФА. Но там выступление отменили", — рассказала РИА Новости представительница Дома болельщиков Мексики. Она не объяснила причин такого решения.

По ее словам, в 16.00 началась предварительная программа карнавала. Основное действо стартует в 21.00. собеседница агентства отметила, что вход на мероприятие бесплатный.

Сейчас в Гостином дворе постепенно собираются фанаты сборной Мексики, поклонники латиноамериканской культуры, а также просто люди, желающие развеяться вечером в пятницу. Среди пришедших много людей с разрисованными под черепа лицами.

Как обещают организаторы, в ходе карнавала можно будет увидеть артистов в традиционных костюмах, танцующих на улицах под музыку "Карнавала влюбленных" (El Carnaval de Enamorados) и "Великих плясок черепов" (El Gran Fandango de Calaveras).

В представлении мексиканских индейцев смерть считалась светлым началом, поэтому в День мертвых принято шуметь и веселиться. Считается, что в этот день души умерших возвращаются на землю навестить своих близких.

В мексиканской традиции калавела Катрина (череп женщины) является одним из главных атрибутов праздничных шествий, которые устраиваются в Мексике в начале ноября. Катрина — скелет в женской одежде, украшенный цветами и красками. Считается, что она стала воплощением богини смерти Миктлансиуатль в мифологии древнего индейского племени ацтеков.

Как указала ранее посол Мексики в России Норма Пенсадо, в ходе карнавала гости Дома болельщиков Мексики смогут прочувствовать атмосферу этой латиноамериканской страны и поближе познакомиться с ее культурой.