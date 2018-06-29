Представители Чувашии получили 24 гранта на социальные проекты

ЧЕБОКСАРЫ, 29 июн — РИА Новости. Представители Чувашии получили 24 гранта на общую сумму около 7 миллионов рублей на реализацию социальных проектов в республике — это на 6 грантов больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства образования и молодежной политики Чувашии.

По его словам, на днях состоялась презентация шести проектов, получивших гранты: "Я и природа", "Работать не стыдно", "Память навсегда", "Спасти может каждый", "Всегда рядом" и "ZнаюПраво".

"Правительством республики создаются все условия, чтобы молодые целеустремленные люди могли претворить свои идеи в жизнь. Самое главное — вы готовы своими знаниями, умениями, навыками делиться с окружающими, у вас хорошие социальные проекты, которые нужны жителям нашей республики", — процитировали в пресс-службе слова первого заместителя министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Кудряшова.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году представители Чувашии получили 18 грантов на общую сумму 6,35 миллиона рублей, а в 2016 году — 4 гранта на общую сумму 550 тысяч рублей.

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