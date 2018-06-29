Контроль за нарушителями системы "Платон" переходит к Ространснадзору

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Полномочия по контролю за нарушителями в госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" с 8 июля переходят от МВД к Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, сообщает Ространснадзор.

"Восьмого июля 2018 года вступят в силу изменения в КоАП РФ об усилении контроля за грузоперевозчиками-нарушителями по государственной системе "Платон". Нововведения заключаются в передаче Ространснадзору от МВД полномочий по вынесению постановлений о штрафах владельцам 12-тонников за движение по федеральным дорогам без внесения платы через систему "Платон", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью готовый к работе федеральный центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора обеспечит равный контроль на всей территории страны. Нарушителей на федеральных трассах будут выявлять 100 специальных автомобилей и более 480 рамных конструкций.

"По мнению представителей отраслевых ассоциаций, грузоперевозчиков и грузоотправителей, усиление контроля за нарушителями по системе "Платон" обеспечит создание равных конкурентных условий и положительно скажется на повышении суммы собранных средств на ремонт дорог и мостов", — отмечает ведомство.

Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.