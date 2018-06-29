В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Гидрометцентр России продлил на субботу, 30 июня, в Москве и области "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Также в службе сообщили, что в субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с дождем, местами с грозой и градом, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В свою очередь, представитель регионального главка МЧС РФ сообщил РИА Новости, что спасатели рекомендуют жителям и гостям региона при плохой погоде оставаться дома, закрыв при этом все форточки и окна. Необходимо также отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон – туалеты, коридоры и встроенные шкафы.

Если сильный ветер застанет на улице, следует немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Нельзя прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и под деревьями. Надо также держаться подальше от старых и одиночно стоящих деревьев.