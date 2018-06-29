На Урале объявили выговор учительнице, вручившей грамоты с флагом Украины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Классный руководитель из школы №22 в городе Серове Свердловской области, вручившая выпускникам грамоты с флагом Украины, получила выговор, сообщил РИА Новости начальник управления образования Серовского городского округа Александр Колганов.
"Когда начала детям вручать, заметила, что символика не Российской Федерации. По невнимательности, получается, классный руководитель это сделала. Сейчас она все грамоты изъяла и выдала детям грамоты с символикой Российской Федерации", — сказал Колганов.
В начале июня похожий случай произошел в Приморье. Учительница уссурийской школы №30 также из-за невнимательности распечатала три грамоты с гербом Украины. В итоге грамоты заменили, а педагогу вынесли дисциплинарное взыскание.