На Урале объявили выговор учительнице, вручившей грамоты с флагом Украины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Классный руководитель из школы №22 в городе Серове Свердловской области, вручившая выпускникам грамоты с флагом Украины, получила выговор, сообщил РИА Новости начальник управления образования Серовского городского округа Александр Колганов.

Он пояснил, что учительница по халатности взяла из интернета бланк, подходящий по разрешению, и не обратила внимания на украинскую символику.

"Когда начала детям вручать, заметила, что символика не Российской Федерации. По невнимательности, получается, классный руководитель это сделала. Сейчас она все грамоты изъяла и выдала детям грамоты с символикой Российской Федерации", — сказал Колганов.

В начале июня похожий случай произошел в Приморье. Учительница уссурийской школы №30 также из-за невнимательности распечатала три грамоты с гербом Украины. В итоге грамоты заменили, а педагогу вынесли дисциплинарное взыскание.