В Москве выбрали лучшую бригаду газовщиков

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Москве определили победителей конкурса на звание лучшей эксплуатационной бригады "Мосгаза", говорится в сообщении компании.
Кубок и звание "Лучшая эксплуатационная бригада" достались управлению №6 по эксплуатации и ремонту газового хозяйства "Мосгаза": мастеру Антону Баравкову, электрогазосварщику Евгению Карпову, слесарям Олегу Новикову и Талеху Фатуллаев, сообщается в пресс-релизе.
Второе место в конкурсе заняло управление №10, третье — управление №3, добавляется в сообщении.
АО "Мосгаз" — одно из крупнейших в России газотранспортных предприятий, транспортирующее по своим сетям 7% потребляемого газа в России — 23 миллиарда кубических метров ежегодно.