В Москве выбрали лучшую бригаду газовщиков

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Москве определили победителей конкурса на звание лучшей эксплуатационной бригады "Мосгаза", говорится в сообщении компании.

"Пять команд – представителей территориальных управлений газового хозяйства продемонстрировали уровень профессионального мастерства на действующем газопроводе учебного полигона общества", – отмечается в нем.

Кубок и звание "Лучшая эксплуатационная бригада" достались управлению №6 по эксплуатации и ремонту газового хозяйства "Мосгаза": мастеру Антону Баравкову, электрогазосварщику Евгению Карпову, слесарям Олегу Новикову и Талеху Фатуллаев, сообщается в пресс-релизе.

Второе место в конкурсе заняло управление №10, третье — управление №3, добавляется в сообщении.

АО "Мосгаз" — одно из крупнейших в России газотранспортных предприятий, транспортирующее по своим сетям 7% потребляемого газа в России — 23 миллиарда кубических метров ежегодно.