Погибшие в Сирии военные из КБР награждены орденами Мужества

НАЛЬЧИК, 29 июн — РИА Новости. Погибшие в Сирии в марте текущего года при крушении самолета двое военнослужащих из Кабардино-Балкарии – Залим Богатырев и Батыр Чабдаров – награждены орденами Мужества посмертно, награды вручены родным погибших военных, сообщает пресс-служба администрации Чегемского района республики.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта текущего года. На его борту, по данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ. Среди погибших оказались двое военнослужащих из Кабардино-Балкарии — 28-летний старший сержант контрактной службы Залим Богатырев и 27-летний младший сержант контрактной службы Батыр Чабдаров. В мае в память о Богатыреве в здании школы №4 города Чегем, где он обучался, открыли мемориальную доску.

"Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, орденами Мужества (посмертно) награждены младший сержант контрактной службы Батыр Чабдаров и старший сержант контрактной службы Залим Богатырев", — говорится в сообщении.

Церемония передачи наград родственникам погибших воинов прошла в местной администрации Чегемского муниципального района.

"Глава администрации района Артур Текушев высказал родным и близким погибших искренние соболезнования и поблагодарил их за воспитание достойных, верных сынов Отечества, честно и до конца выполнивших свой воинский долг", — отмечает пресс-служба.

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