Обратившаяся к Путину украинка встретилась с семьей в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Семья уроженки Украины переводчицы Ирины Баракат, которая в 2016 году пострадала при обстреле в Сирии, приехала к ней в научный центр реабилитации инвалидов им. Альбрехта в Петербурге.

В результате атаки боевиков в Сирии одна из самодельных бомб взорвалась в доме, где была семья Баракат. Женщина закрыла собой детей и лишилась ноги и кисти руки, на лечение ее отправили в Санкт-Петербург. Баракат 7 июня попросила президента России Владимира Путина о помощи в получении российского гражданства, поскольку его отсутствие не позволяло ей пригласить в Петербург ее семью. 26 июня Баракат получила паспорт РФ. Утром в пятницу Ту-134 Минобороны РФ доставил из Сирии в Россию мужа и троих детей Ирины, которых она не видела два года.

"Мама, пойдем домой. Не обратно (в Сирию), а здесь", — сказала маленькая дочь Баракат, после того, как вся семья обнялась.

"Дети очень выросли. Внутри меня все дрожит, я не могу объяснить что это. Я очень рада и очень благодарна президенту за то, что он дал мне возможность увидеть моих детей", — сказала журналистам Баракат.