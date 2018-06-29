В Москве началось благоустройство исторического входа в Парк Горького

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Комплексное благоустройство исторического входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта началось в Москве, заявил журналистам заммэра города Петр Бирюков в пятницу.

"Стартовали работы по комплексному благоустройству исторического прохода с Ленинского проспекта к Парку Горького. Общая протяженность нового променада составит 290 метров, а площадь благоустройства пешеходного бульвара – 1,26 гектара", – сказал он.

На месте будущего пешеходного бульвара демонтируют существующее асфальтовое покрытие, работа уже выполнена более, чем наполовину, уточнил Бирюков. После демонтажа асфальта начнется ремонт водостока с устройством водосточных колодцев и ливневых решеток, а также прокладка кабельной канализации и установка бордюрного камня.

"Сейчас специалистами комплекса городского хозяйства Москвы ведётся устройство наиболее яркого элемента этого проекта — монолитной лестницы, которая ведет к Парку Горького", – сказал заммэра.

Пешеходные пути, площадки и проезды замостят гранитной плиткой, а осенью на территории исторического входа в Парк Горького высадят деревья и многолетники и обустроят газоны. Также на новой пешеходной зоне появится около 100 опор освещения.

Основные работы по благоустройству планируется завершить в августе.

Как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, впервые идея создания сквозного прохода от Ленинского проспекта к Парку Горького была предложена еще в 1928-1930-х годах в проектах планировки парка, авторами которых были архитекторы Алексей Щусев и Александр Власов, но так и не была воплощена в жизнь. В этом году принято решение вернуться к этой идее — новый вход расположится между НИТУ "МИСиС" и городской клинической больницей № 1 имени Н.И. Пирогова.