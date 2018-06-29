В Москве коммунальщики начали проводить аэрацию из-за жары

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) с приходом в Москву жаркой погоды начали проводить аэрацию, которая охлаждает воздух и дороги столицы, сообщили в КГХ в пятницу.

"Как только столбики термометров в дневное время суток поднимаются до 25 градусов и выше, силами ГБУ "Автомобильные дороги" производится так называемая аэрация или, другими словами, орошение", — говорится в сообщении.

Во время таких работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, охлаждая воздух, который нагревается от асфальта, и дорожное полотно, которое под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке сильнее подвержено пластической деформации. Отмечается, что аэрация, как правило, проводится с 12.00 до 17.00.

"В период жары, помимо аэрации, в цикличном режиме — каждые два часа — осуществляется полив проезжей части: такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и также охлаждать поверхность дорожного полотна", — отметили в комплексе.

Кроме того, добавили в КГХ, продолжается выполнение основной мойки дорожного покрытия, которая проводится в ночное время с 23 до 7 часов.