В России хотят электронно идентифицировать граждан, но только с их согласия

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Российские власти готовят правовую базу для внедрения системы удаленной идентификации граждан и организаций с помощью номера телефона, особых шифров или даже изображений. Предполагается, что это поможет упростить взаимодействие с госорганами и местным самоуправлением, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве РФ – руководитель проектного офиса по реализации программы "Цифровая экономика РФ" Евгений Кисляков.

"Законопроект нацелен на создание правовой основы для построения единой системы использования идентификаторов, позволяющей производить дистанционное установление лиц в большинстве публично-правовых и частно-правовых отношений", — отметил он.

Таким образом планируется закрепить легальные определения таких понятий, как идентификатор личности, присвоение идентификатора, электронный документ и описывает общие принципы идентификации.

Что такое идентификатор

Предполагается, что идентификатором будет служить уникальный шифр, код, изображение или даже их совокупность, а также другие виды информации, которые можно будет дистанционно проанализировать с помощью техники и установить личность человека.

На данном этапе законопроект содержит девять видов уже используемых разновидностей идентификации, в том числе электронную подпись и номер телефона. При этом не исключается установление иных идентификаторов, которые будут определяться по договоренности с человеком, получающим идентификатор, например, связки логин-пароль.

Предусматривается также возможность появления в будущем новых идентификаторов, порядок создания и присвоения которых будет определен федеральным законом, не исключил Кисляков.

"Одним из базовых принципов правового регулирования сферы идентификации должна стать ее добровольность. Как указывается в законопроекте, создание идентификаторов допускается исключительно с согласия проходящих идентификацию физических и юридических лиц", — добавил он.

Тем не менее, нельзя будет пользоваться идентификатором вечно – у каждого вида будет свой срок действия. Только биометрическим данным планируется присвоить статус бессрочных. Это необходимо, чтобы обеспечить достоверность данных.

Проект также закладывает принцип обновления идентификации, который призван дополнительно обеспечить достоверность юридически значимых действий, совершаемых удаленно при помощи идентификаторов.

"Предлагается установить, что сроки действия идентификаторов определяются законами или принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, при этом для биометрической идентификации вводится общее правило о ее бессрочности (отступления от этого правила могут быть установлены законом или принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами)", — объяснил Кисляков.

И в пир, и в мир

Благодаря системе идентификаторов должна облегчиться и работа медицинских учреждений, так как сократится бумажная волокита при оформлении истории болезней и медицинских карт пациентов, сказал собеседник агентства.

"Предлагается установить, что информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, сформированное в виде документа на бумажном носителе или в виде электронного документа, может содержать указание на применение предусмотренного в таком согласии идентификатора,… при последующем дистанционном направлении пациентом или его законными представителями медицинской организации заявлений, извещений, требований или уведомлений. Эта позволит эффективнее осуществлять взаимодействие между пациентом и медицинской организацией при использовании телемедицинских технологий", — объяснил Кисляков.

Законопроект также вносит изменения в закон "О связи", позволяя сторонам договора об оказании услуг электросвязи предусмотреть в нем разрешение на использование электронных документов, содержащих идентификаторы.

Вопросы безопасности

Законопроект также регламентирует ответственность лиц, создающих идентификаторы и лиц, их запрашивающих.

В целях защиты прав и интересов граждан и организаций, проходящих идентификацию и использующих затем присвоенные им идентификаторы, законопроект вводит правила об ответственности за вред, причиненный в результате нарушения требований законов и иных нормативных правовых актов при создании и хранении идентификаторов, а также при самой идентификации.

Такую ответственность предлагается возложить на лиц, создающих идентификаторы, на их агентов, а также на лиц, запрашивающих подтверждение аутентификации. "Основания и порядок привлечения указанных лиц к ответственности за причиненный вред определяется главой 59 Гражданского кодекса", — сказал руководитель проектного офиса по реализации программы "Цифровая экономика РФ".

Вместе с тем на защиту интересов граждан нацелен принцип раскрытия фактов использования идентификатора: пользователи в любое время вправе требовать информацию о том, какие органы госвласти или местного самоуправления запрашивали подтверждение его идентификатора. Тем не менее, механизм предоставления этих данных еще только предстоит разработать, резюмировал Кисляков.