МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Игорь Кармазин. Состоятельный бизнесмен спровоцировал ДТП в городе Туапсе Краснодарского края. В результате аварии погибла молодая женщина, чудом удалось спасти ее дочь. Прохожие готовы были на месте расправиться с автомобилистом, но самосуд предотвратили полицейские.

"Обнял ее бампером"

Москвич Егор Кирильчик отдыхал в Туапсе вместе с женой Марией и дочкой. Утром 25 июня семья отправилась на пляж "Приморский". Мама катила пустую салатовую коляску, чуть позади шел папа с девочкой на руках. Семья приблизилась к пешеходному переходу на Т-образном перекрестке на улице Фрунзе. Машины остановились пропустить их, однако с прилегающего переулка вылетел черный джип Mitsubishi Outlander, который не только не затормозил, а наоборот, прибавил газу. Женщину с коляской на полном ходу он впечатал в дерево.

По словам прохожих, женщина скончалась сразу, издав громкий стон. "Там такой переулок, что особо не разгонишься. Но он выезжал на газах, не справился с управлением и въехал в бедную девушку. Удар был такой, что бампер очень сильно помялся", — рассказала РИА Новости очевидец произошедшего Кристина Папазян.

Жительница Туапсе Дина Ундина также видела аварию. "Жена была сломана пополам и уже мертвая лежала у дерева. Муж истошно кричал и плакал, пытался ее реанимировать. Водитель в бежевых шортах и футболке вышел из машины. Прохожие бегали и искали врача. Люди со стороны дороги кричали мужу: "Убей его!" Он действительно набросился на водителя, казалось, что себя не контролирует и разорвет его на месте. Тот пытался убежать, драку прекратили сотрудники ДПС. Муж вернулся к женщине и плакал навзрыд до приезда скорой", — вспоминает она. И добавляет, что у нее из-за случившегося "до сих пор туман в голове". При этом она все успела снять на видео.

Еще одна свидетельница, не пожелавшая называть своего имени, рассказала РИА Новости, что от водителя пахло перегаром. Сотрудники ДПС на месте провели экспертизу, но следов алкоголя в крови автомобилиста не обнаружили. Позже была проведена вторая экспертиза, которая также дала отрицательный результат.

По словам собеседницы, в машине был пассажир. "Пожилой мужчина — может, его отец или еще кто-то. Ему стало плохо, он упал в обморок, и его увезли", — вспоминает девушка.

Серый, как туча

Водителем джипа оказался 45-летний предприниматель Сергей Лебедев, совладелец местного рекламного агентства "Лик". Вместе с ним бизнес ведет Евгений Крамник, бывший депутат горсовета Туапсе и брат известного шахматиста Владимира Крамника. Жители курортного города утверждают, что Лебедев постоянно подрезает других автомобилистов, превышает скорость и нарушает ПДД.

Туапсинцы опасаются, что он избежит наказания. Источник в правоохранительных органах Краснодарского края проинформировал РИА Новости о возбуждении уголовного дела по части третьей статьи 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Срок — до пяти лет.

Причем сотрудница рекламного агентства "Лик" сообщила РИА Новости, что Лебедев сейчас находится в неврологическом отделении городской больницы. "Ходит серый, как туча. За последние дни ему поступило очень много угроз. Авария, конечно, страшная, но что теперь сделаешь", — говорит она. По словам собеседницы, у виновника ДТП периодически случаются приступы эпилепсии.

В свою очередь, муж погибшей Егор Кирильчик, игрок команды КВН "Иркутск 350", сказал, что пока остается в Туапсе и ждет результатов судмедэкспертизы.

Гласность и адвокаты

Резонансные ДТП случаются регулярно. Так, 18 июня в центре Москвы водитель иномарки совершил наезд на двух женщин-пешеходов, одна из которых была на шестом месяце беременности. Она потеряла ребенка и позднее скончалась в больнице. Вторая пострадавшая до сих пор находится в реанимации, ее состояние оценивают как тяжелое.

Двадцать первого мая пьяный инспектор ГИБДД спровоцировал смертельное ДТП на Южном берегу Крыма. Видеорегистраторы зафиксировали, как иномарка на огромной скорости неслась со стороны Гаспры в Ялту по встречке, пока не врезалась в другие автомобили. Погибла женщина и ее годовалая внучка. Возбуждено уголовное дело.

В конце марта пьяный заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области полковник Александр Юнусов устроил аварию и скрылся с места происшествия на внедорожнике Toyota Land Cruiser. После двухчасовой погони его поймали, от медицинского освидетельствования он отказался. Вскоре об инциденте узнали в Центральном аппарате МВД, Юнусова уволили из органов.

Депутат Госдумы, председатель межрегиональной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков в комментарии РИА Новости отмечает, что в данной ситуации предъявлять претензии расследованию рано: "Да, бывают случаи, когда виновникам удается уйти от ответственности. Мы знаем и обратные примеры — невиновные отбывают наказание. Но пока никто ничего не избежал, ведется расследование".

При этом парламентарий все равно советует пристально следить за ходом разбирательства. По его словам, родственникам погибшей следует найти толкового адвоката, который досконально знает тонкости судопроизводства, может своевременно реагировать на любые отклонения от процессуального кодекса, если они возникнут. "К сожалению, бывают адвокаты, не заинтересованные в быстром завершении дела, они, наоборот, все затягивают", — подчеркнул Лысаков. Он также указал на то, что принятию закулисных решений препятствуют гласность, открытость и вовлеченность общественности.