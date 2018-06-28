В Москве участок метро между "Кунцевской" и "Киевской" закроют на выходные

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Движение московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет приостановлено 30 июня и 1 июля из-за технических работ, в эти же дни будут закрыты для пассажиров станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская", сообщает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

"Тридцатого июня и 1 июля будет приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Временные ограничения необходимы для прокладки коммуникаций под путями на "Кунцевской", демонтажа западного вестибюля "Филевского парка" и других работ в рамках реконструкции наземного участка", — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, пассажиры на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ, кроме этого будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. В обычном режиме метро возобновит работу в понедельник 2 июля.

Кроме этого, в субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".