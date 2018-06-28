Власти Москвы опровергли информацию о провале грунта

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Власти Москвы опровергли информацию о проседании грунта на северо-востоке столицы, сообщили в пресс-службе префектуры северо-восточного округа столицы в четверг.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что яма площадью четыре квадратных метра и глубиной один метр образовалась под легковым автомобилем возле дома 27 на улице 2-я Новоостанкинская.

"По адресу: улица 2-я Новоостанкинская, 27 в настоящий момент ведутся плановые работы по подготовке к отопительному сезону. В связи с этим возникла необходимость оперативного перемещения припаркованного автомобиля, чтобы исключить вероятность ущерба транспортному средству", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.