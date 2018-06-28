Нижегородцы, жившие три года в аварийном доме, получили новые квартиры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Жителям аварийного дома в Нижегородской области после трех лет ожидания вручили ключи от новых квартир после того, как данный вопрос взял на контроль врио главы региона Глеб Никитин, сообщила пресс-служба губернатора Нижегородской области.

Поясняется, что о проблемном доме Никитин узнал в апреле в ходе личного приема граждан, когда к нему обратились две жительницы Вадского района из поселка Анненковский Карьер и села Умай, которые рассказали, что дома, где они проживают, признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2015 году.

"В настоящее время в селе Умай переселенцам из аварийного дома вручили ключи от 27 новых квартир. Жилой дом признан аварийным в 2015 году, а в апреле 2018 года произошло ухудшение состояния конструкций дома. Было принято решение по временному отселению жильцов дома. До конца 2018 года будет расселен и жилой дом в поселке Анненковский Карьер. Вопросы по расселению взял под личный контроль глава региона Глеб Никитин", — говорится в сообщении.

Как отметил Никитин, чьи слова приводит пресс-служба, в Нижегородской области еще немало домов требуют расселения. В ближайшее время регион ожидает решений на уровне страны о том, в каких объемах и как будет проводиться расселение аварийного фонда, затем региональные власти сформируют региональную программу.

"Я поставил задачу перед правительством области максимально оперативно включиться в работу и учитывать, прежде всего, интересы жителей", — сказал Никитин.

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