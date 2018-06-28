В МГИМО открыли бюст Евгения Примакова

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бюст Евгения Примакова открыли в четверг в МГИМО, именем бывшего премьер-министра и востоковеда также названа главная аудитория нового корпуса вуза, сообщил на торжественной церемонии ректор университета Анатолий Торкунов.

"Мы открываем бюст и называем именем Евгения Максимовича нашу главную аудиторию, где проходит очень много важных встреч, и где он не раз выступал. Мне бы очень хотелось, чтобы студенты первокурсники, когда (осенью) придут в университет, чтобы они вошли уже в аудиторию, которая носит имя Примакова", — сказал Торкунов.

Он отметил, что для университета, друзей, коллег, учеников Примакова он был и останется "совершенно особой фигурой, особой личностью". Торкунов напомнил, что Примаков, будучи известным ученым, журналистом, а затем политиком и государственным деятелем, внес и большой педагогический вклад в развитие МГИМО.

"Именно по инициативе Евгения Максимовича здесь начал читаться курс, который был посвящен стратегическим вопросам разведки, именно благодаря Евгению Максимовичу наши студенты имели возможность встретиться со многими выдающимися советскими и российскими разведчиками-ветеранами… Евгений Максимович, несмотря на серьезнейшую занятость, находил время, чтобы преподавать: он вел здесь по методике, которую сам в свое время с коллегами и изобрел, предмет, который называется ситуационный анализ", — добавил Торкунов.

На вечере присутствовали члены семьи, друзья и коллеги Примакова, в том числе бывший президент Республики Северная Осетия-Алания, заместитель председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Дзасохов, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, бывший глава СВР РФ, вице-президент РСМД Вячеслав Трубников, скульптор Зураб Церетели.

Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял правительство, МИД, СВР. Двадцать четвертого марта 1999 года возглавлявший правительство РФ Евгений Примаков, который летел с официальным визитом в США, развернул над океаном свой самолет и вернулся в Москву в знак протеста против начала бомбардировок Югославии. Это событие вошло в историю как "разворот над Атлантикой"

Примаков скончался 26 июня 2015 года.