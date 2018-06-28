Правительство обязало провайдеров хранить трафик полгода

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Правительство обязало интернет-сервисы хранить трафик пользователей в течение шести месяцев, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Постановление направлено на реализацию "пакета Яровой" и вступит в силу с 1 июля.

В документе уточняется, что речь идет о голосовой информации, изображениях, звуках, видеозаписях и электронных сообщениях интернет-пользователей.

"Пакет Яровой"

Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой") подписан президентом в июле 2016 года. Он обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписку пользователей, а также файлы всех форматов, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

В апреле 2018 года правительство утвердило правила хранения пользовательского трафика для операторов: с 1 октября 2018-го компании будут в полном объеме хранить трафик за последние 30 суток, а далее в течение пяти лет наращивать объемы серверов на 15% ежегодно.

Указанная норма должна была вступить в силу уже 1 июля, однако "Ростелеком" называл выполнение требований затруднительным из-за нехватки сертифицированного оборудования.