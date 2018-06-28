"Просвещение" внедрит новые технологии в школы Калининградской области

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент группы компаний "Просвещение" Владимир Узун в четверг подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития образования региона, говорится в сообщении пресс-службы "Просвещения".

Документ открывает новые возможности в реализации совместных проектов, внедрение в образование инновационных технологий, обучение и повышение квалификации педагогов. Для этого "Просвещение", как образовательный интегратор, разработало комплексный продукт, который включает в себя не только учебники и учебные пособия, но и IT-платформы и сервисы, оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, программы повышения квалификации педагогов и руководителей организаций образования.

По предложению Узуна строящаяся школа в Восточном микрорайоне станет побратимом с одной из школ Москвы, где реализуется ранняя предпрофильная подготовка специалистов медицинской, инженерной и информационно-технологической областей.

По поручению губернатора области Алиханова в новую образовательную организацию будет закуплено все необходимое оборудование и подготовлены учителя по специальной программе. В последующем опыт будет транслироваться в другие школы Калининградской области.

"Регион всегда участвует в различных пилотных проектах в сфере образования. Так, Калининградская область может протестировать в своих организациях возможности Российской электронной школы, "цифровой школы". Кроме того, потенциал компании может быть полезным и целесообразным в области выявления компетенций педагогов, необходимых для организации учебно-воспитательной деятельности на уроках и во внеурочное время. Это даст импульс к развитию системы образования", — процитировала пресс-служба Алиханова.

По словам президента группы компаний "Просвещение" Владимир Узуна, данное соглашение станет новым этапом в развитии многолетнего сотрудничества "Просвещения" и Калининградской области.

"Здесь уже работает эффективная система, которая объединяет возможности всех уровней образования, — общего, среднего и высшего, помогает учащимся более осознанно подойти к выбору профессии, подготовиться к самостоятельной взрослой жизни. Мы надеемся, что наши совместные проекты улучшат качество образования учащихся области, например, по изучению английского языка CityStars. Мы планируем разработать программы профессионального роста учителей с использованием современных технологий, продуктов, методик. Все это поможет в решении задач, стоящих перед экономикой региона, в развитии человеческого капитала области, повышении качества жизни в самом западном регионе России", — подчеркнул Узун, слова которого приводятся в сообщении.