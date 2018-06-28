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Общество

Медведев поручил обеспечить занятость граждан предпенсионного возраста

Сюжет:
Обсуждение изменения пенсионного возраста в России (178)
(обновлено: 18:33 28.06.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПенсионер за компьютером. Архивное фотоПенсионер за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил Минтруду совместно с Минфином России разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста, а также повышению их квалификации, говорится на сайте "Единой России".

Сотрудник во время работы в цехе. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Соответствующее поручение, сообщается на сайте партии, Медведев дал по итогам расширенного заседания совета руководителей фракций партии, которое прошло в четверг. Пенсионную реформу единороссы обсуждали в трех секциях — по повышению продолжительности и качества жизни граждан старшего возраста, обеспечению занятости граждан старшего возраста и досрочному выходу на пенсию.

"Также он поручил Минтруду России совместно с Минфином России разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста, в том числе таких как повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости с гражданами предпенсионного возраста", — говорится на сайте.

В ЕР уточнили, что Медведев "в своем выступлении подчеркнул необходимость предложенных изменений и отметил, что их главная цель — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции".

На Тверской улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пенсионная реформа: есть ли проблема и кто не желает ее видеть
Инициативы, сформулированные на дискуссионных площадках, заявил председатель партии, надо обобщить и проработать совместно с правительством. "В том числе это касается сопутствующих мер, направленных на социальное развитие, заботу о здоровье граждан и стимулирование демографического роста", — цитирует партия слова Медведева.

В партии уточнили, что со стороны кабмина была представлена детальная информация, "касающаяся реализации внесенного пакета законопроектов". "Главной целью предложенных изменений должно стать повышение материального обеспечения наших пенсионеров, подчеркнули участники заседания", — говорится на сайте.

В заседании приняли участие руководители депутатских объединений ЕР в законодательных собраниях, советов депутатов административных центров, председатели региональных парламентов, секретари региональных отделений, депутаты Госдумы, а также члены Совета Федерации, представители правительства РФ.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о мерах по развитию экономики и социальной сферы. 26 июня 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Ранее Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы России до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах

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Общество
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Света Кудрявцева
Пусть Медведев не драконит народ своими смехотворными мерами еще больше,а уходит в оставку со своим антинародным правительством.
17:55
28.06.2018
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Сергей Суворов
дорогие пенсионеры и люди предпенсионного возраста !

правительство Медведева ( назначенного Путиным ) предлагает вам в место того что бы получать пенсию и если хотите получать зарплату ( у меня по статистике 70% пенсионеров работают ) . просто тупо получать зарплату и продолжать работать ...хотя мы все знаем что рабочие люди к сегодняшнему сроку многие до пенсии не доживают или уже имеют тяжелые болезни . в большинстве случаев . только дармоеды чиновники в пред пенсионном возрасте чувствуют себя "огурцом".....так что подумайте об этом на досуге !
18:00
28.06.2018
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