Медведев поручил обеспечить занятость граждан предпенсионного возраста

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил Минтруду совместно с Минфином России разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста, а также повышению их квалификации, говорится на сайте "Единой России".

Соответствующее поручение, сообщается на сайте партии, Медведев дал по итогам расширенного заседания совета руководителей фракций партии, которое прошло в четверг. Пенсионную реформу единороссы обсуждали в трех секциях — по повышению продолжительности и качества жизни граждан старшего возраста, обеспечению занятости граждан старшего возраста и досрочному выходу на пенсию.

"Также он поручил Минтруду России совместно с Минфином России разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста, в том числе таких как повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости с гражданами предпенсионного возраста", — говорится на сайте.

В ЕР уточнили, что Медведев "в своем выступлении подчеркнул необходимость предложенных изменений и отметил, что их главная цель — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции".

Инициативы, сформулированные на дискуссионных площадках, заявил председатель партии, надо обобщить и проработать совместно с правительством. "В том числе это касается сопутствующих мер, направленных на социальное развитие, заботу о здоровье граждан и стимулирование демографического роста", — цитирует партия слова Медведева.

В партии уточнили, что со стороны кабмина была представлена детальная информация, "касающаяся реализации внесенного пакета законопроектов". "Главной целью предложенных изменений должно стать повышение материального обеспечения наших пенсионеров, подчеркнули участники заседания", — говорится на сайте.

В заседании приняли участие руководители депутатских объединений ЕР в законодательных собраниях, советов депутатов административных центров, председатели региональных парламентов, секретари региональных отделений, депутаты Госдумы, а также члены Совета Федерации, представители правительства РФ.

Ранее Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы России до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.