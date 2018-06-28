Медведев поручил обеспечить занятость граждан предпенсионного возраста

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил Минтруду совместно с Минфином России разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста, а также повышению их квалификации, говорится на сайте "Единой России".
"Также он поручил Минтруду России совместно с Минфином России разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста, в том числе таких как повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости с гражданами предпенсионного возраста", — говорится на сайте.
В ЕР уточнили, что Медведев "в своем выступлении подчеркнул необходимость предложенных изменений и отметил, что их главная цель — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции".
В партии уточнили, что со стороны кабмина была представлена детальная информация, "касающаяся реализации внесенного пакета законопроектов". "Главной целью предложенных изменений должно стать повышение материального обеспечения наших пенсионеров, подчеркнули участники заседания", — говорится на сайте.
В заседании приняли участие руководители депутатских объединений ЕР в законодательных собраниях, советов депутатов административных центров, председатели региональных парламентов, секретари региональных отделений, депутаты Госдумы, а также члены Совета Федерации, представители правительства РФ.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.