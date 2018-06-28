Консул узбекского посольства выразил благодарность московским спасателям

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Консул посольства Республики Узбекистан Тахир Архипов вручил благодарственные письма сотрудникам поисково-спасательной станции "Борисовская" за спасение гражданина Узбекистана Мирзода Насреддинова на Борисовских прудах, говорится в сообщении департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Благодарности от представителя узбекского посольства получили участники спасательной операции начальник станции Михаил Скворцов и спасатель первого класса, водолаз шестого разряда Александр Отбоев.

"Большое вам спасибо за проявленную смелость, решительность и героизм. Своей жизнью наш гражданин обязан вашей помощи", — приводятся в сообщении слова Архипова на церемонии награждения.

Инцидент произошел на Борисовских прудах в минувшее воскресенье. Спасатели заметили тонущего человека. Его оперативно достали из воды и оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался, напоминается в сообщении.