Медведев рассказал о преимуществах электронных трудовых книжек

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Введение электронной трудовой книжки позволит сделать процесс передачи сведений о трудовой деятельности в Пенсионный фонд России более быстрым и удобным, даст дополнительное преимущество тем, кто работает удаленно, и уменьшит затраты на кадровое производство, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что введение электронной трудовой книжки — это не только перевод документа из бумажного в электронный формат, речь идет о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека.

"Работодатели будут передавать такие сведения в Пенсионный фонд, причем в режиме онлайн; это быстрее и удобнее как для самих работодателей, так и для работников, особенно при трудоустройстве на новое место. Дополнительное преимущество электронные книжки дадут тем, кто работает удаленно", — сказал Медведев на заседании кабмина в четверг.

Кроме того, уточнил он, при обращении за государственными услугами гражданам не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности и стаже — все это уже будет зафиксировано в базе данных.

"Уменьшатся и затраты работодателей на кадровое производство. И, конечно, электронную книжку гораздо труднее подделать, и она сохраняется именно в базе данных", — добавил премьер.

Медведев пояснил, что внедрение электронных трудовых книжек должно проходить поэтапно. "Передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года, в течение следующего года нужно будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, разумеется, проинформировать и подготовить работников", — добавил глава правительства.