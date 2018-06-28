Москалькова рассказала о состоянии Сенцова

ЛАБЫТНАНГИ, 28 июн — РИА Новости. Украинец Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской колонии, встретил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, посетившую его в четверг, стоя, он находится в удовлетворительном состоянии и дважды в день получает питательные вещества, об этом омбудсмен заявила журналистам.

"На протяжении полутора часов встречалась с Олегом Сенцовым… Его состояние здоровья относительно удовлетворительное", — сказала Москалькова.

Она уточнила, что Сенцов дважды в день получает питательные вещества, его давление, температура тела и "общий настрой" также удовлетворительные. Также омбудсмен обратила внимание на то, что заключенный встретил ее стоя, он нормально передвигается.

Олег Сенцов, голодовка которого в колонии длится уже более месяца, был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.

Москалькова ранее заявила, что направила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой отчет о посещении Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО и справку о состоянии его здоровья от 20 июня. До этого она также сообщала СМИ, что, по полученным от местного омбудсмена данным, голодающий Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

Денисова поставила под сомнение предоставляемые ей данные о здоровье Сенцова. Она написала на своей странице в Facebook, что адвокат заключенного утверждает, что Сенцов дал согласие на капельницу только в случае критического состояния и сейчас не получает питательных веществ.

Москалькова позже сообщила РИА Новости, что планирует посетить Сенцова и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья.