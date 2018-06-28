В метеобюро объяснили появление серебристых облаков над Москвой

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москвичи заметили необычное явление в небе над столицей — серебристые облака, их фотографии стали появляться в социальных сетях вечером 27 июня.

Как объяснила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, само явление не является редким, однако оно не характерно для лета в Москве.

"В верхние слоя атмосферы, а это больше десяти километров, идут потоки теплого влажного воздуха. Результатом этого становится образование кристаллических облаков, так как температура там отрицательная. И они особенно хорошо видны в вечерние и утренние часы, когда они высоко, и когда они подсвечиваются, поэтому кажутся серебристыми", — рассказала она.