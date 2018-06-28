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Общество

Роспотребнадзор рекомендует делать частые перерывы при работе в жару

13:1428.06.2018
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© РИА Новости / Федоренко ВладимирПерейти в фотобанкЖара в Москве. Архивное фотоЖара в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Федоренко Владимир
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, какие правила необходимо соблюдать во время работы в жару, напомнив, что необходимо делать частые перерывы, если температура воздуха во время рабочего дня на улице поднялась до 32,5 градусов и выше.

Собака в автомобиле. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека информирует, что установившаяся на большей части территории Российской Федерации жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования", — говорится на сайте ведомства.

"Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для лиц без специальной одежды", — рассказали в ведомстве.

Лето в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Также, по данным Роспотребнадзора, в помещении, где происходит нормализация теплового состояния человека после работы в нагревающей среде, температуру воздуха, во избежание охлаждения организма из-за большого перепада температур (поверхность тела – окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи, следует поддерживать на уровне 24-25 °C.

Кроме того, работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Проведение работ на открытом воздухе при такой температуре не рекомендуется. Специалисты в таком случае советуют изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.

В Роспотребнадзоре напомнили, что работы в "нагревающем микроклимате необходимо проводить при соблюдении мер профилактики перегревания и рекомендаций относительно режима работ". Так, в случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа.

Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Жара в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Также в целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая – 10-15 °C. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее пол-литра воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут.

Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, введение витаминизации пищевых рационов.

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