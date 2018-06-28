Медведев назвал причину роста перестрахования рисков по полису ОСАГО

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, что рост перестрахования рисков по полису ОСАГО связан с увеличением числа автомобилистов.

"Мы снимаем запрет на перестрахование рисков по ОСАГО. На сегодня это единственный вид имущественного страхования, риски по которому не перестраховываются. Между тем за годы действия федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев объем собираемых страховщиками премий увеличился почти в десять раз", — сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

"Конечно, выросло число автомобилистов, поэтому мы имеем сегодня риски, которые гораздо масштабнее, чем 15 лет назад, когда закон принимался. Поэтому и нужно сделать перестрахование рисков по ОСАГО обычной практикой", — отметил глава правительства.