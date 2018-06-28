Дементьева могут похоронить на Новокунцевском кладбище

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Поэта Андрея Дементьева могут похоронить в Москве на Новокунцевском кладбище рядом с сыном, сообщила РИА Новости вдова поэта Алла Пугач.

Дементьев скончался на 90 году жизни 26 июня. Прощание состоится в Концертном зале имени Чайковского в пятницу в 11.00. Ранее Пугач сообщала, что ее супруга могут похоронить в Москве или в Твери – на его родине.

"В Москве похоронят, я пока даже ничего не могу сказать, сплошная борьба. Зал Чайковского запретил вешать баннер. Директор сказал, что он не музыкант и не надо баннер. А то, что его песни все поют? В Твери его ждут, мы хотели в Тверь, но пока доедем вообще ночь будет, думали про вертолет, но небо нам не дадут", — сказала РИА Новости Пугач.

По словам вдовы, ей сразу позвонили из мэрии Москвы и сказали, что мэр "все взял под свой контроль".

"Предложили похоронить на Новодевичьем, но это такое чиновничье кладбище, совсем не для него. У него есть место на Новокунцевском. 22 года назад у Андрея погиб сын, его могила напротив певца Евгения Мартынова. Лужков тогда сказал: "Все, это место твое". Но сейчас там все загорожено, там сторожка – административный офис с граблями и лопатами, если смогут как-то сделать нормально место, то там", — пояснила Пугач.

Дементьев — автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. В 1981–1992 годах Дементьев возглавлял журнал "Юность"