Путин посетил футбольный парк на Красной площади

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин знакомится с футбольным парком на Красной площади в Москве.
61.7%Вылет немецкой сборной
18.7%Выход сборной России в 1/8 финала
3.0%Невыразительная игра аргентинцев
3.8%Пока все предсказуемо
12.8%Не слежу за чемпионатом
Российский лидер осмотрит павильон, где выставлен кубок чемпионата — главный трофей футбольного первенства.
Путина сопровождают президент ФИФА Джанни Инфантино, глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и помощник президента РФ Игорь Левитин.
Кроме того, запланировано общение президента с игроками детского клуба "Тотем". Также президент нанесет символический удар по мячу на импровизированном футбольном поле, которое расположено в парке в непосредственной близости от ГУМа.
Торжественное открытие парка футбола на Красной площади состоялось неделю назад, он будет работать до закрытия мундиаля 15 июля.
Чемпионат мира в России стартовал 14 июня, в четверг завершится его групповой этап, а в субботу начнется стадия плей-офф.