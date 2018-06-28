Путин посетил футбольный парк на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин и президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино во время посещения тематического парка футбола чемпионата мира - 2018 на Красной площади. 28 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино во время посещения тематического парка футбола чемпионата мира - 2018 на Красной площади. 28 июня 2018

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин знакомится с футбольным парком на Красной площади в Москве.

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Российский лидер осмотрит павильон, где выставлен кубок чемпионата — главный трофей футбольного первенства.

Путина сопровождают президент ФИФА Джанни Инфантино, глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Кроме того, запланировано общение президента с игроками детского клуба "Тотем". Также президент нанесет символический удар по мячу на импровизированном футбольном поле, которое расположено в парке в непосредственной близости от ГУМа.

Торжественное открытие парка футбола на Красной площади состоялось неделю назад, он будет работать до закрытия мундиаля 15 июля.

Чемпионат мира в России стартовал 14 июня, в четверг завершится его групповой этап, а в субботу начнется стадия плей-офф.