Москвичей призвали не оставлять детей и животных в машинах в жару

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Власти Москвы призвали горожан не оставлять детей и животных одних в припаркованных машинах в жаркую погоду, сообщается на сайте администратора московского парковочного пространства (АМПП).

Ранее в погодном центре "Фобос" сообщили, что в четверг в Москве ожидается малооблачная погода с жарой до 28 градусов.

"В жаркие дни автомобиль очень быстро нагревается, и закрытое в нем животное, например, собака или кошка, может получить тепловой удар. При этом приоткрытые окна не охлаждают салон, так как авто стоит неподвижно. Просим не подвергать животных опасности, так как даже полчаса в машине могут обернуться для них необратимыми последствиями", — говорится в сообщении.

Также в учреждении подчеркнули, что недопустимо оставлять в автомобиле маленьких детей.

"Ребенок может не только перегреться летом или переохладиться зимой, но и пострадать в результате ДТП, особенно если автомобиль припаркован не по правилам", — добавили в пресс-службе.