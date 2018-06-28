В России номер мобильного телефона хотят приравнять к паспорту

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве обсудила законопроект о возможности подтверждения личности гражданина по номеру мобильного телефона. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на текст документа.
Издание пишет, что члены рабочей группы одобрили положение об использовании телефонного номера. Законопроект отправлен на доработку.
Отмечается, что область применения такого идентификатора "может быть ограничена" в ходе дальнейшего обсуждения инициативы.
В прошлом году в Госдуме предложили сделать SIM-карту идентификатором личности. Подчеркивалось, что она не заменит обычные паспорта, однако может использоваться для идентификации в некоторых случаях. Также в правительстве обсуждали вопрос об электронных паспортах, которые могли бы полностью заменить привычный бумажный.
Единый идентификатор
По информации издания, уникальный номер позволит россиянам найти данные о себе в любой базе: например, на сайте Пенсионного фонда по паспортным данным можно будет получить СНИЛС.
По словам источника, близкого к Минкомсвязи, со временем сквозной идентификатор заменит остальные документы и снизит риски неправильного ввода данных.
Но это может и повысить риск компрометации данных, однако вполне вероятно, что сквозной идентификатор защитят от взлома надежнее, чем данные от разных ведомств.
Универсальная электронная карта
Как считает руководитель группы исследования и анализа мошенничества Kaspersky Fraud Prevention Денис Горчаков, безопасным идентификатором личности, в том числе для получения льгот, могла бы стать универсальная электронная карта, проект которой разрабатывался ранее.
По его мнению, возрождение этой идеи, как в формате электронного паспорта нового образца, так и некоей карты — удостоверения личности с основными данными пользователя — имеет хорошие перспективы.
"Однако на этапе подготовки подобных проектов необходимо обращать внимание на противодействие злоупотреблениям людей-операторов систем, чтобы предотвратить появление подпольного рынка персональных данных", — отметил эксперт.