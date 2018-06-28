В России номер мобильного телефона хотят приравнять к паспорту

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве обсудила законопроект о возможности подтверждения личности гражданина по номеру мобильного телефона. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на текст документа.

Авторы законопроекта предлагают использовать как идентификатор еще электронную подпись, биометрические и дактилоскопические данные.

Издание пишет, что члены рабочей группы одобрили положение об использовании телефонного номера. Законопроект отправлен на доработку.

Отмечается, что область применения такого идентификатора "может быть ограничена" в ходе дальнейшего обсуждения инициативы.

В прошлом году в Госдуме предложили сделать SIM-карту идентификатором личности. Подчеркивалось, что она не заменит обычные паспорта, однако может использоваться для идентификации в некоторых случаях. Также в правительстве обсуждали вопрос об электронных паспортах, которые могли бы полностью заменить привычный бумажный.

Единый идентификатор

В апреле газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину сообщила, что в следующем году в России появится сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Отмечалось, что его получит "каждый россиянин".

По информации издания, уникальный номер позволит россиянам найти данные о себе в любой базе: например, на сайте Пенсионного фонда по паспортным данным можно будет получить СНИЛС.

По словам источника, близкого к Минкомсвязи, со временем сквозной идентификатор заменит остальные документы и снизит риски неправильного ввода данных.

Но это может и повысить риск компрометации данных, однако вполне вероятно, что сквозной идентификатор защитят от взлома надежнее, чем данные от разных ведомств.

Универсальная электронная карта

Как считает руководитель группы исследования и анализа мошенничества Kaspersky Fraud Prevention Денис Горчаков, безопасным идентификатором личности, в том числе для получения льгот, могла бы стать универсальная электронная карта, проект которой разрабатывался ранее.

По его мнению, возрождение этой идеи, как в формате электронного паспорта нового образца, так и некоей карты — удостоверения личности с основными данными пользователя — имеет хорошие перспективы.

"Однако на этапе подготовки подобных проектов необходимо обращать внимание на противодействие злоупотреблениям людей-операторов систем, чтобы предотвратить появление подпольного рынка персональных данных", — отметил эксперт.