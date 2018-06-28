Атмосферное давление в Москве вновь побило рекорд

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рекордное значение атмосферного давления для 28 июня зафиксировано в Москве в четверг, сообщается на сайте "Метеоновости".

Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве в среду повысилось до 755,7 миллиметров ртутного столба, прежний рекорд давления для этого дня наблюдался в 1987 году и достигал 754,2 миллиметров.

"В течение ночи 28 июня в Москве, на главной метеостанции, расположенной на ВДНХ, атмосферное давление удерживалось у отметки 754, 4 миллиметров ртутного столба (1005.5 гПа). Таким образом, был перекрыт суточный рекорд по давлению (второй раз за месяц)", — говорится в сообщении.

Так, прежний максимум давления для суток 28 июня был зафиксирован в 1947 году и составлял 1004,1 гПа. Отмечается, что после 9.00 атмосферное давление начало слабо падать, однако останется высоким в течение дня.