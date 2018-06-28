На фестивале Alfa Future People впервые можно будет сдать нормы ГТО

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Нормы ГТО можно будет впервые сдать на фестивале Alfa Future People, который пройдет 10-12 августа под Нижним Новгородом, а также поиграть в волейбол и посетить мастер-класс одного из самых гибких людей в России, сообщают организаторы в среду.

"Фестиваль Alfa Future People, который пройдет 10-12 августа под Нижним Новгородом анонсировал активности зоны спорта. Впервые на фестивале можно будет не только насладиться сетами диджеев, но и сдать нормы ГТО. Также на AFP пройдут уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, футбольный фристайл, EMS-тренировки и мастер-классы от одного из самых гибких людей в мире (кинокаскадера и режиссера экшн-трюков Алексея Калашникова — ред.)", — говорится в сообщении.

© Фото : пресс-служба фестиваля Alfa Future People Участники фестиваля Alfa Future People © Фото : пресс-служба фестиваля Alfa Future People Участники фестиваля Alfa Future People

Уточняется, что в 2018 году зона спорта на Alfa Future People будет увеличена до 10 тысяч квадратных метров, за три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов. Особое внимание уделили командным и игровым видам спорта. Так, посетители смогут сыграть в диск-гольф, а также в мини-гольф, дорожки для которого будут созданы с учетом всех особенностей площадки фестиваля, а также в лазертаг и бадминтон.

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