В десяти регионах России исчерпан ресурс мусорных полигонов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Десять российский регионов, среди которых Крым и Московская область, достигли критического уровня исчерпаемости мусорных полигонов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов. В апреле глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал, что его комитет ведет федеральный мониторинг того, как проходит "мусорная реформа" в регионах.

"Критический уровень исчерпаемости полигонов. В частности в Астраханской, Калужской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тверской областях, Республиках Бурятия, Башкирия, Кабардино-Балкария, Крым", — сказал Бурматов.

Он также отметил, что критическое положение дел обстоит со свалками и навалами, в частности с их размещением на землях, не предназначенных для этих целей, в том числе на территории населенных пунктов, землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения. Так, по его словам, зафиксировано почти 11 тысяч подобных свалок на площади в 5,6 гектаров и более 38 тысяч навалов площадью почти четыре тысячи гектаров.

"Мы вынуждены констатировать и тот факт, что полноценный раздельный сбор мусора является, скорее, исключением, чем нормальной практикой и реализован даже не на уровне отдельных регионов, а на уровне отдельных муниципалитетов в отдельных регионах", — добавил депутат.

Тема работы мусорных полигонов стала широко обсуждаться из-за ситуации в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.