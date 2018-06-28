МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве изучила законопроект, в котором рассматривается возможность подтверждения личности гражданина по номеру мобильного телефона. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на текст документа.
По информации издания, члены рабочей группы одобрили положение об использовании телефонного номера. Законопроект отправлен на доработку.
Отмечается, что область применения такого идентификатора "может быть ограничена" в ходе дальнейшего обсуждения инициативы.
В прошлом году сообщалось, что в Госдуме предложили сделать SIM-карту идентификатором личности. Подчеркивалось, что она не заменит обычные паспорта, однако может использоваться для идентификации в некоторых случаях. Также в правительстве обсуждали вопрос об электронных паспортах, которые могли бы полностью заменить привычный бумажный документ и имели бы больше функций.