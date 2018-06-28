МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве изучила законопроект, в котором рассматривается возможность подтверждения личности гражданина по номеру мобильного телефона. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на текст документа.

Предлагается ввести несколько идентификаторов. Помимо номера мобильного, в списке есть электронная подпись, биометрические и дактилоскопические данные.

По информации издания, члены рабочей группы одобрили положение об использовании телефонного номера. Законопроект отправлен на доработку.

Отмечается, что область применения такого идентификатора "может быть ограничена" в ходе дальнейшего обсуждения инициативы.

В прошлом году сообщалось, что в Госдуме предложили сделать SIM-карту идентификатором личности. Подчеркивалось, что она не заменит обычные паспорта, однако может использоваться для идентификации в некоторых случаях. Также в правительстве обсуждали вопрос об электронных паспортах, которые могли бы полностью заменить привычный бумажный документ и имели бы больше функций.